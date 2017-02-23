Şampiyonlar Ligi'nde rekorların haftası

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda farklı skorların alındığı maçlarda takımlar 34 kez fileleri havalandırarak, turnuva tarihinin en gollü ayağının gerçekleşmesine vesile olurken, maç başına gol ortalaması ise 4,25 olarak kayıtlara geçti.

BARÇA 4 YEDİ

Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımları arasında yer alan Barcelona, deplasmanda Paris Saint-Germain'e (PSG) 4-0 yenilerek üst tur şansını oldukça zora soktu.

Organizasyon tarihinde henüz, 4 ve üstü farkla geriye düştüğü eleme turu maçını çevirmeyi başaran hiçbir takım çıkmadı.

Şampiyonlar Ligi'nde Katalan temsilcisine daha önce Milan, Dinamo Kiev, Valencia, Chelsea ve Bayern Münih 4 gol atma başarısını göstermişti.

BAYERN'DEN REKOR

Evinde Arsenal'i 5-1 yenen Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini 16 maça çıkararak turnuva tarihinin rekorunu kırdı.

Son 16 turuna kaldığı son 5 turnuvadan elenen Arsenal ise organizasyonda ikinci kez kalesinde 5 golü yine Bayern Münih'ten gördü.

8 GOLLÜ MAÇ

Manchester City'nin konuk ettiği Monaco'yu 5-3 yendiği karşılaşma, Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk maçlar arasında en gollü mücadele olarak öne çıktı.

Monaco, Avrupa arenasında ilk kez bir maçta kalesinde 5 gol gördü. Manchester City ise CSKA Moskova'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez rakip ağlara 5 gol attı.

Sevilla'nın, konuk ettiği Leicester City'yi 2-1'le geçtiği maçta takımının tek golüne imza atan Jamie Hardy, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti, aynı zamanda 2017 yılında ilk kez fileleri havalandırdı.

