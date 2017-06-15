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Şampiyonlar Ligi'nde yılın golü Cenk Tosun'dan

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en güzel golü Cenk Tosun'un Benfica'ya attığı gol seçildi.

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Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en güzel golü belli oldu ve Cenk Tosun'un Benfica'ya attığı gol en güzel gol seçildi. Ronaldo, Quaresma, Neymar, Mandzukic, Lewandowski gibi isimlerin olduğu listede oyların %41'ini alan Cenk Tosun 'en güzel gol' ödülünün sahibi oldu.

GERİ DÖNÜŞÜ FİTİLİNİ ATEŞLEMİŞTİ

23 Kasım 2016'da Vodafone Park'ta oynanan ve ilk yarısını Beşiktaş'ın 3-0 mağlup kapattığı karşılaşmada 2. yarıda oyuna giren Cenk Tosun attığı fantastik gol ile Beşiktaş'ın müthiş geri dönüşünün fitilini ateşlemişti.

Bu golden sonra 2 gol daha atan siyah-beyazlılar maçı 3-0'dan 3-3'e çevirmeyi başarmıştı. Yarışmada 2'nciliği Mandzukic, 3'üncülüğü C.Ronaldo, 4'üncülüğü de Neymar elde etti.

UEFA'nın düzenlediği yarışmanın diğer adaylarından olan Ricardo Quaresma'nın Dynamo Kiev'e attığı frikik golü ise %6 oy ile 5. sırada yer aldı.

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