Şampiyonlar Ligi'nin en güzel golünü Cenk Tosun attı

Bir kelime bir anı İlhan Cavcav

1 Mehmet Demirkol: Tosic dayak yedi Olaylı derbiyi değerlendiren Mehmet Demirkol, Van Persie'nin Baby Face bir görüntüsünün olduğunu ancak Tosic'e dayak attığını söyledi.

2 Beşiktaş saha kapama cezasını 1 yıl sonra çekecek Beşiktaş, derbide yaşanan taraftar olayları nedeniyle verilmesi muhtemel cezasını Süper Lig maçlarında değil, gelecek sezon kupada çekecek.

3 Nouma: Van Persie'ye de aynı cezayı vermeliler Derbide elini şortunun içine sokan Van Persie hakkında konuşan Nouma, ''Bana 7 ay ceza vermişlerdi. TFF aynı cezayı ona da vermeli'' dedi.

4 Tosic'e büyük ceza yolda Fenerbahçe derbisinde Van Persie ile yaşadığı pozisyon sonrası oyundan atılan Tosic, başkasının akreditasyon kartıyla maçı izledi.

5 Fenerbahçeli yöneticinin kafası yarıldı Beşiktaş-Fenerbahçe maçında koridorlarda yaşanan arbededen dolayı sarı-lacivertli kulüp şikayetçi olacağını duyurdu.

6 Beşiktaş-Fenerbahçe maçı capsleri Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren derbi sonrası sosyal medyada birbirinden komik capsler paylaşıldı.

7 Oğuzhan'dan Van Persie'ye: Karakterini gördüm Oğuzhan Özyakup, derbinin olay adamı Van Persie ile yakın dost olduklarını ancak bu maçtan sonra aralarının bozulduğunu söyledi.

8 Van Persie'nin hareketi Tosic'i çıldırttı Dün oynanan olaylı derbide Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Van Persie'nin elini şortunu içine soktuğu ortaya çıktı.

9 Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap Şenol Güneş, ''Centilmendir ya Şenol Hoca. Bak şimdi neler diyecek'' diyen Rıdvan Dilmen'e, ''Şeytanlık yapma Rıdvan'' şeklinde cevap verdi.