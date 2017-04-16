Şampiyonluk şansı tanımayanlara bayrak yaptıran Türk

İspanya’da yapılan Pony Dressage yarışlarında milli binici Yağmur Öztürk’e şans tanımayan organizasyon komitesi Türk bayrağı bulundurmadı.

Ancak Türk binici şampiyon olunca komite 2 İspanyol gence alel acele Türk bayrağı çizdirdi. Yağmur Öztürk de bu bayrakla seremoniye çıktı.

BİRİNCİ OLAMAZ DİYENLERE EN İYİ CEVAP

İspanya’daki Uluslararası Pony Dressage binicilik yarışlarında, Türk bayrağı krizi yaşandı.

Katalunya’nın Girona şehrinde yapılan FEI C.A.V.A. 2017 CDI Girona-Costa Brava Pony Dressage yarışlarında Galatasaray’ın milli binicisi Yağmur Öztürk, birinci olunca Türk bayrağı sorunu yaşandı.

Organizasyon komitesi Yağmur’a şans tanımadığı için Türk bayrağı bulundurmadı. Ancak Yağmur Öztürk, 71.054 puanla birinci olunca komite seremonide kullanılmak üzere apar topar Türk bayrağı aradı.

VALENCIA’DA 1. OLMUŞTU

Türkiye heyetinde bayrak olmayınca İspanyollar ilginç bir çözüme imza attı. İki İspanyol gence alel acele bir Türk bayrağı çizdirildi ve Yağmur Öztürk, seremoniye de bu bayrakla çıktı.

Yağmur Öztürk, geçen ay da Valencia’da 1. olarak milli marşımızı dinletmişti. Büyük bir başarıya imza atan Yağmur Öztürk’ün hocası Ela Açar da G.Saray’ın efsane isimlerinden Celal Açar’ın kızı.