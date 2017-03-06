Samsunspor 1 sene sonra kazandı

Karadeniz ekibi, 2015-2016 sezonunda 20 Şubat 2016'da deplasmanda Boluspor'u 2-0 mağlup ettikten sonra bir daha dış sahada galibiyet yaşayamadı. Deplasmanda Denizlispor'u 1-0 yenen kırmızı-beyazlılar, hem 3 puan sevincini hem de 379 gün sonra gelen dış saha galibiyetinin mutluluğunu yaşıyor.

BU GALİBİYET TAKIMA MORAL VERECEK

Teknik direktör Osman Özköylü, AA muhabirine, alınan galibiyetlerin ligde kalmak adına çok önemli olduğunu söyledi.

Kritik bir galibiyet aldıklarına işaret eden Özköylü, "Bu galibiyetin iki anlamı var. Birincisi bir yıl sonra deplasmanda galip geldik. İkincisi ise bu sezon ilk kez üst üstte ikinci galibiyetimizi aldık. Bu bizleri oldukça mutlu etti. Deplasmandan alınan bu 3 puan takıma oldukça fazla moral verecek. Tabii ki önümüzdeki süreç zorlu, alınacak bir galibiyet yetmeyecek bize, daha çok galibiyetlere ihtiyacımız var." dedi.