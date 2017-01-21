Samsunspor 28 yıllık faciayı andı

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsunspor Kulübü tarafından hayata geçirilen, ''Bu şehrin çocukları Samsunsporludur'' projesi kapsamında, kentteki bir alışveriş merkezinde anma programı yapıldı.

Programa, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, Samsunspor yöneticileri, futbolcular, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kazanın 28'inci yıl dönümünde, çok sayıda ilkokul ve ortaokul öğrencisi de Samsunspor formaları giyip, kulüp renklerini taşıyan bayraklarla tezahüratlarda bulundu.

Alışveriş merkezi içerisine, kazada hayatı kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde, ''20 Ocak 1989. Unutmadık, unutmayacağız'' yazan afişler asıldı. Programda iki opera sanatçısı tarafından, ''Hasretinle yandı gönlüm'' şarkısı seslendirildi.

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için 20 Ocak 1989'da yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün, Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti.