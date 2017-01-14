Samsunspor'da 5 imza birden

TFF 1. Lig'in son sıralarında yer alan ve bir süredir eski futbolcuların alacakları sebebiyle transfer yasağı bulunan Samsunspor'da yasağın kalkmasıyla beraber 5 oyuncuyla anlaşmaya varıldı.

Anlaşma sırasında söz alan Samsunspor Sportif Direktörü Çoşkun Zeren, ''Eski futbolcumuz Alpaslan Kartal ile sorunlarımızı çözüp transfer yasağını kaldırdık.'' dedi.

5 OYUNCU İMZAYI ATTI

Zeren açıklamasının devamında, ''Famoussa Kone, Göksu Türkdoğan, Kenan Karışık, Vedat Bora ve Abulkerim Bardakçı ile sözleşme imzaladık. Chibuike ile görüşmelerimiz devam ediyor. Adiloviç Samsun'da, onunla Pazartesi günü görüşüp bir aksilik olmazsa takımımıza dahil edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

DZARİA İLE GÖRÜŞMEDİK

Zeren ayrıca bazı yayın organlarında çıkan haberler hakkında da şöyle konuştu: ''Gürcü futbolcu Irakli Dzaria ile hiç görüşmemiz ve diyaloğmuz olmadı. İmza attığımız 5 oyuncu Bandırmaspor maçında teknik diretörümüz Osman Özköylü görev verirse oynayabilecek."