Samuel Eto'o attığı gollerle parasını çıkardı

Samuel Eto’o, attığı gollerle takımına adeta hayat veriyor. Geçen sezon attığı 20 golle dikkatleri üzerine çeken Kamerunlu yıldız, bu sezon da kritik gollerle puan kazandırmaya devam ediyor.

TEK BAŞINA 9 PUAN ALDI

Osmanlıspor maçının duraklama dakikalarında attığı golle takımına galibiyeti getiren 36 yaşındaki yıldız, bu sezon tam 9 puana tek başına imzasını attı. Kaydettiği 6 golle takımının en skorer ismi olan Eto’o, sezonun ilk golünü Konyaspor’a karşı atarken, Kırmızı-Beyazlılar bu maçtan puan almayı başaramadı.

KULÜP KASASINDAN 4 MİLYON TL ÇIKIYOR

1-0 kazanılan Kayseri ve Gençlerbirliği maçlarında gollere imzasını atıp 6 puanı Antalyaspor’un hanesine yazdıran Kamerunlu, Başakşehir deplasmanında da 2 golle takımına 1 puanı kazandırmıştı.

Yıllık 3 milyon Euro ücrete oynayan Eto’o için kulübün kasasından sponsorlar hariç 4 milyon TL çıkıyor. Başarılı oyuncu kulübüne kazandırdığı 3.9 milyon TL’lik galibiyet primiyle bu parayı çıkarmış oldu.