Samuel Eto'o Çin yolcusu

Hem Eto'o'ya hem de Dalian Yifang kulübüne yakın kaynaklara dayandırılan haberde iki taraf arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği ve son anda bir aksilik çıkmazsa Eto'o'nun yeni sezonda Çin'de forma giyeceği belirtildi.

18 MAÇ 9 GOL

Bu sezon Antalyaspor formasıyla 18 maça çıkan Kamerunlu golcü 9 gol kaydetmişti. Yaklaşık bir senedir adı Beşiktaş ile anılan 35 yaşındaki oyuncu devre arasında kesin olarak takımda kalacağını açıklamıştı.

YILDIZLAR ÇİN'DE

Dalian Yifang'ı İspanyol Juan Ramon Lopez çalıştırıyor. 53 yaşındaki teknik adam Eto'o'nun formasını giydiği Mallorca ve Real Madrid Castilla'da da görev almıştı. Geçen sezon ligi 45 puanla 5. bitiren Dalian Yifang, Çin Süper Ligi biletini alamamıştı. Bu transfer döneminde Carlos Tevez, Oscar, Odion Ighalo, Axel Witsel, Alexandre Pato gibi isimler Çin'in yolunu tutmuştu.