Samuel Eto'o: Terör her yerde var

Katıldığı bir söyleşide öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Kamerunlu yıldız, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Eto’o, maçları kaybettikleri zaman morallerinin düştüğünü belirterek, “Ama lig çok uzun. Profesyonelce çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha çok çalışarak moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

ANTALYA'DA ÇOK MUTLUYUM

Eto’o, “kariyerine nasıl devam edeceksin?” şeklindeki bir soruya, “Yarın ne olacağını bilemiyoruz, ben şu an burada çok mutluyum. Bundan 3-5 ay sonra ne olacağını bilemiyoruz. Antalya’da olmaktan şu an çok mutluyum” şeklinde cevap verdi.

TÜRKİYE, ALMANYA VE FRANSA'DAN DAHA TEHLİKELİ BİR ÜLKE DEĞİL

Eto’o, Türkiye’de yabancı futbolcu olmakla ilgili de, “Maalesef bugün dünyanın her yerinde terör var. Sadece Türkiye’de değil. Bundan birkaç gün önce Londra’da meydana gelen üzücü olay var. Daha önce Almanya, Paris’te olan olaylar var. Türkiye bence Fransa ya da Almanya’dan daha tehlikeli bir ülke değil. Ama her oyuncunun fikirleri vardır. Bu kaçışı bir bahane olarak görüyorum. Ben buradayım” dedi.