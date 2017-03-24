San Antonio kazanmaya devam ediyor

NBA'de 5 maç oynandı. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, play-off'a kalmayı garantileyen ikinci sıradaki San Antonio Spurs, yedinci sıradaki Memhpis Grizzlies'ı 97-90 yendi ve rakibine karşı olası bir play-off eşleşmesinde evinde daha fazla maça çıkma fırsatını ele geçirdi.

ALDRİDGE FARK YARATTI

55 galibiyetli Spurs'te LaMarcus Aldridge 23 sayı ve 8 ribaunt ile maçın en skorer oyuncusu olurken, kariyerindeki 15 bininci sayıyı da bu karşılaşmada attı. Kawhi Leonard 19 sayı ve 7 ribaunt, Patty Mills 15 sayı, Tony Parker ise 13 sayı ve 7 asistle skora destek verdi.

Sezonun 32. mağlubiyetini alan 40 galibiyetli Grizzlies'ta Mike Conley 22 sayı ve 6 asistle oynarken, Marc Gasol ise 13 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.

MAVERİCKS SON ANDA KAZANDI

Günün en çekişmeli mücadelesinde Dallas Mavericks, American Airlines Center'da ağırladığı Los Angeles Clippers'ı Harrison Barnes'ın son saniye basketiyle 97-95 mağlup etti.

Play-off'a kalma mücadelesi veren Batı Konferansı 10'uncusu Mavericks'te Seth Curry 23, Barnes 21, Dirk Nowitzki ise 14 sayıyla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Batı Konferansı 5'incisi Clippers'ta Blake Griffin 21 sayıyla takımının en skoreri olurken, DeAndre Jordan 14 sayı ve 18 ribaunt ile double-double yaptı.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 126-98

Miami Heat-Toronto Raptors: 84-101

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 97-95

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 97-90

Portland Trail Blazers-New York Knicks: 110-95