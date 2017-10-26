Amerikan Basketbol Ligi'nde Miami Heat'i 117-100 mağlup eden San Antonio Spurs, 4'te 4 yaptı.

NBA'e 10 maçla devam edildi. San Antonio Spurs, konuk olduğu Miami Heat'i 117-100 yenerek bu sezon çıktığı 4. karşılaşmadan da galip ayrıldı.

Spurs'ün all-star forveti LaMarcus Aldridge 31 sayı ve 7 ribauntla sahanın en skoreri oldu. Rudy Gay 22 sayı, Danny Green 15 sayı, 7 ribaunt ve Kyle Anderson 12 sayı, 10 ribauntla oynadı. Heat'te Tyler Johnson'ın 23 sayı, James Johnson'ın 21 sayı, 9 ribaunt ve Goran Dragic'in 20 sayılık performansı yenilgiyi önleyemedi.