San Antonio Spurs Warriors'ı yakaladı

Batı Konferansı ekibi San Antonio Spurs, Doğu Konferansı temsilcisi Atlanta Hawks'ı 107-99'luk skorla geçerek lider Golden State Warriors ile galibiyet sayısını eşitledi.
Spurs'un all-star oyuncusu Kawhi Leonard, mücadeleyi 31 sayıyla tamamlayarak galibiyette başrol oynadı. Ev sahibi ekipte Patty Mills 15, David Lee ve Danny Green ise 14'er sayıyla galibiyete katkı verdi.
ERSAN ETKİSİZ KALDI
Üç maçlık galibiyet serisi son bulan Hawks'ta Dennis Schroder 22, Tim Hardaway Jr.'nin ise 17 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
Bu sezon sahadan 30. kez mağlup ayrılan Hawks'ta milli basketbolcu Ersan İlyasova, müsabakada 8 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla oynadı.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 109-115
Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 100-78
Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks: 113-93
San Antonio Spurs-Atlanta Hawks: 107-99
Minnesota Timberwolves-Washington Wizards: 119-104
Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 114-108
Sacramento Kings-Orlando Magic: 120-115
Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 129-101