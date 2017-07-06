Sanchez ve Mesut Arsenal'dan servet talep etti

Arsenal'in Lacazette'i kadrosuna katmasının ardından gözler Alexis Sanchez ve Mesut Özil'e çevrildi. İngiliz basınına göre 2 oyuncu da kalmak için astronomik bir ücret talep ediyor.

SÖZLEŞME YAPMAYA YANAŞMADILAR

Arsenal'in Alexis Sanchez ile Mesut Özil'i elinde tutup tutamayacağı hala merak konusu. Sözleşmeleri gelecek sezonun sonunda bitecek 2 oyuncu da henüz sözleşme yenilemeye yanaşmadı.

ASTRONOMİK RAKAMLAR İSTEDİ

İngiliz basınına göre Sanchez ve Mesut, kulüpte kalmak için yönetimden astronomik bir ücret talep ediyor. İddialar Sanchez'in sözleşmesini uzatma karşılığında haftalık 400 bin sterlin talep ettiği yolunda.

Arsenal yönetiminin Şili’li yıldıza son teklifi haftalık 275 bin sterlindi. Mesut'un da 350 bin sterlin istediği öne sürülüyor. Arsenal yönetiminin, bu talepleri karşılayıp karşılamayacağı henüz net değil.

Sanchez ile Manchester City ve Bayern Münih'in yakından ilgilendiği biliniyor. Bununla birlikte İngiliz gazeteleri, Bayern'in Sanchez’in astronomik maaş talebini karşılamaya yanaşmayacağını yazıyor.