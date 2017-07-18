Sanchez'in geleceği belirsiz

Alexis Sanchez, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini söylese de talipleri bir bir transfer pazarlıklarından çekiliyor.

Son olarak Bayern Münih, Şilili yıldız için herhangi bir girişimde bulunmayacaklarını açıkladı.

BAYERN MÜNİH VAZGEÇTİ

Yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenige, "Forvet bölgesi için planlarımızdaki tüm transferleri yaptık. Teknik direktörümüz Carlo Ancelotti başka bir oyuncu istemiyor. Bu nedenle Alexis Sanchez ile ilgilenmiyoruz" dedi.

Fransız basınına göre Paris Saint-Germain hala Sanchez'i kadrosuna katmak istiyor. Sanchez ile Manchester City'nin de ilgilendiği biliniyor. Ancak Arsenal Menajeri Wenger daha önce yıldız oyuncuyu Premier Lig'den bir rakiplerine satmayacaklarını söylemişti.