Şanlıurfa'da Ali Tandoğan dönemi

Şanlıurfaspor geçtiğimiz haftalarda anlaşma sağladığı ve Kartepe kampı sonrasında yollarını ayırma kararı aldığı İsmet Taşdemir’in yerine teknik direktör arayışlarına başlamıştı.

ALİ TANDOĞAN İLE ANLAŞTILAR

Sarı-yeşilliler Kemal Kılıç ve birçok teknik direktör ile görüşmeler yaptı. Şanlıurfa temsilcisi son olarak teklif götürdüğü Ali Tandoğan ile anlaşma sağladı. Ali Tandoğan geçtiğimiz sezon Teknik Direktör olarak il görevini Denizlispor’da yapmıştı. Ali Tandoğan bu akşam Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim ile el sıkıştı.

TARAFTAR TEPKİLİ

Öte yandan Ali Tandoğan ile anlaşma sağlandığı bilgileri taraftarların tepkisine neden oldu. Taraftarlar transferin yanlış olduğunu ve Ali Tandoğan’ın tecrübesiz olduğunu ifade ederek tepki gösterdi.