Şanlıurfaspor galibiyet hasretine son verdi

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Emrah Başsan De Graafschap maçında frikikten gol attı

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Galatasaray havaalanında protesto ile karşılandı

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Jimi Manuwa'dan navakt eden yumruk

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1 Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman bir araya geldi Adı Fenerbahçe'yle anılan Aykut Kocaman ile Aziz Yıldırım, Futbol Zirvesi'nde buluşup bir süre sohbet etti.

2 Erdoğan Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek'i barıştırdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Futbol Zirvesi'nde Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek'i yanına çağırarak sarılmalarını istedi.

3 Aziz Yıldırım Cumhurbaşkanı'yla birlikte Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenen Futbol Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aziz Yıldırım yan yana geldi.

4 Erdoğan Futbol Zirvesi'nde Desailly'ye penaltı attı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa futbolunun efsane oyuncusu Marcel Desailly'e şık bir penaltı golü attı.

5 Göksel Gümüşdağ: Video hakem yoksa biz de yokuz Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, önümüzdeki sezon video hakem uygulaması gelmezse lige çıkmayacaklarını açıkladı.

6 Hakemden skandal gol kararı - İZLE Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Konya Anadolu Selçukspor, Fatih Karagümrük maçında skandal bir gol kararı çıktı.

7 Süper Lig'de 9 hafta kala son durum 25. haftası geride kalan Süper Lig'de ligin bitimine 9 maç kaldı. İşte zirvedeki takımların son durumu.

8 Duygun Yarsuvat: Şampiyonluk Beşiktaş'a yakışır Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat, "Başakşehir basit takım, şampiyonluk Beşiktaş'a yakışır." dedi.

9 Igor Tudor Galatasaray'ın sorunlarını buldu Trabzonspor'a mağlup olduktan sonra "bazı problemlerimiz var" diyen Hırvat hoca, takımdaki sorunları belirledi.