Şanlıurfaspor küme düşünce taraftarlar olay çıkardı

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Şanlıurfaspor, evinde Elazığspor'u 2-1'lik skorla yenmesine rağmen averajla ligden düştü.
STATTA OLAYLAR ÇIKTI
Takımın küme düşmesinin ardından statta bulunan taraftarlar, oyunculara isyan etti. Öfkesi dinmeyen Şanlıurfaspor taraftarları stat koltularını yerinden sökerek sahaya atmaya başladı.
Şanlıurfa GAP Arena Stadı'nda büyüyen olaylara güvenlik güçleri müdahale etti.
STAT ÇIKIŞINDA DA OLAYLAR ÇIKTI
Stadyumdan çıktıktan sonra şehir sokaklarında da taşkınlık yapmaya devam eden taraftarlara, polis TOMA'larla müdahale etti.