Şanlıurfaspor'a teknik direktör dayanmıyor

TFF 1. Lig'de 5 sezonda 12 farklı teknik adamla çalışan Şanlıurfaspor'da, Mustafa Kemal Kılıç ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları başladı.

12 TEKNİK ADAM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Ligde 5 sezondur mücadele eden sarı-yeşilli ekip, teknik direktör konusunda istikrarı sağlayamadı. Ligin en fazla teknik direktör değiştiren takımları arasında yer alan Şanlıurfaspor'da, şu ana kadar 12 farklı teknik adam görev yaptı.

TFF 1. Lig'e 5 sezon önce Mustafa Kemal Kılıç ile başlayan sarı-yeşilli ekipte, sırasıyla Bahri Kaya, Raşit Çetiner, Ömer Can Göksu, Reha Kapsal, Hüseyin Dağ (3 kez), Cihat Arslan, Osman Özköylü, Engin Korukır, Tugay Kerimoğlu, Erhan Altın, Ünal Karaman ve son olarak yine Mustafa Kemal Kılıç görev aldı.

Şanlıurfaspor, Kılıç ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için görüşmelere başladı.

HOCALARLA PROBLEMLİ AYRILMIYORUZ

Kulüp başkanı İsmail Bağıban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camianın menfaatleri doğrultusunda teknik direktör değişikliklerine gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Teknik direktör konusunda istikrarın yakalanması için yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Bağıban, "İyi sonuç gelmeyince futbolda ayrılık kaçınılmaz oluyor. Şu ana kadar çok kariyerli ve karakterli hocalarla çalıştık. Anlaşmalarımız karşılıklı anlayış doğrultusunda feshedildi. Hiçbir teknik direktörle problemli ayrılmadık. Son olarak Mustafa Kemal Kılıç ile de yolları ayırdık. Kısa sürede takımımızı yeni hocamıza emanet edeceğiz." diye konuştu.