Şansal Büyüka: Carole için 7 milyon Euro veriyorlar

Milliyet gazetesine konuşan Şansal Büyüka, Carole ile ilgili aldığı bir haberi paylaştı.

Büyüka, İngiltere'den 7 milyon Euro'luk bir teklif geldiğini ve bu haberin kesin olarak doğru olduğunu söyledi.

İşte Büyüka'nın sözleri:

CAROLE İÇİN 7 MİLYON EURO VERİYORLAR

''Galatasaray’ın radarında Kasımpaşa’nın golcüsü Adem Büyük varmış. Galatasaray, Gençlerbirliği’nin bu sezon müthiş bir grafik çizen forveti Serdar Gürler’i istiyormuş ama Serdar Gürler, Osmanlıspor’un yolunu tutacakmış. Galatasaraylıların beğenmediği Carole’e, hem de İngiltere Premier Ligi’nden tam 7 milyon euroluk teklif var. Aykut Kocaman, Fenerbahçe’ye gelirse Konya’dan Ömer Ali Şahiner’i isteyecekmiş. Bunların içinde Carole haberi kesin doğru... Diğerleri şimdililik dedikodu aşamasında...''