Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, beİN SPORTS'ta yayınlanan programda Şansal Büyüka'nın sorularını yanıtladı.

Birçok konuya değinen Özbek'in programında ilk dakikalarında yaptığı espri ise sosyal medyada çok konuşuldu.

ESPRİSİNE GÜLEN OLMADI

Özbek, ''Nereden başlayayım, son güncel olaylardan başlayayım'' diyen Büyüka'ya ''Baştan başlayalım" şeklinde esprili bir şekilde cevap vermesi stüdyoda sessizliğe neden oldu.

Yapılan esprinin ardından moderatör Şansal Büyüka'nın suratının düşmesi ise izleyenleri güldürdü.

İşte o anlar:

Şansal Büyüka Dursun Özbek'in esprisine gülmedi - İZLE