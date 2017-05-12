Galatasaray taraftarından Şansal Büyüka'ya tepki...

Dün sarı-kırmızılı kulübün başkınıyla bir röportaj gerçekleştiren Şansal Büyüka'nın kibirli duruşu, taraftarları rahatsız etti.

Dursun Özbek, kimi zaman gülünmeyen esprileri kimi zamansa gaflarıyla canlı yayınlarda hayli dikkat çekiyor ancak konunun bir başka tarafı da var.

Özbek Türkiye'nin en büyük 3 kulübünden birinin başkanı, karşısındaki ise Şansal Büyüka, bir spor gazetecisi.

AZİZ YILDIRIM'A AYNISINI YAPAMIYOR

Bütün spor basını mensupları gibi Şansal Büyüka da, Dursun Özbek'e dilediği soruyu dilediği şekilde soruyor, istediği muameleyi yapıyor ancak karşısında Özbek değil de Aziz Yıldırım olunca neden aynı rahatlık söz konusu olmuyor?

Spor dünyasından bir yürekli gazeteci var mı ki Dursun Özbek'e yaptığı muameleyi Aziz Yıldırım'a yapabilsin, aynı cesur soruları ona sorabilsin, karşısında aynı rahatlıkla koltuğa yayıla yayıla oturabilsin.

Şansal Büyüka'nın tavırları taraftarları rahatsız etti - İZLE

YÜZ YÜZE ELEŞTİREBİLİR Mİ?

Şansal Büyüka, canlı yayına bile davet edemediği, kendisini muhatap almayan Aziz Yıldırım'a sadece gazetelerde eleştirebiliyor ancak nezaket gösterip yayına katılan Galatasaray Başkanı'na ise aynı saygıyı yüz yüze bile göstermiyor.