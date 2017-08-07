Sara Errani dopingli çıktı

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Burak Yılmaz: Selçuk İnan'la her yerde oynarım

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David Villa hat-trick yaptı

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Beşiktaş ve Konya'ya seyircisiz oynama cezası

Fenerbahçe, transferde yoğun bir haftaya giriyor. Sarı-lacivertli takımın öncelikli hedefi golcü.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bodrum'da görüştüğü Fatih Terim'e, üst düzey bir görev için teklif yaptı.

Son dakikada penaltı yaptırarak Beşiktaş'ın Süper Kupa'yı kaybetmesine neden olan Pepe, maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

Penaltı yaptıran Pepe'yi arkadaşları teselli etti

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa finalinde sahaya bıçak atılması Avrupa basınında geniş yankı buldu.

Bu sezon birçok pozisyona transfer yapan Galatasaray, sol bek için de Aston Villa'dan Jordan Amavi'yi alıyor.

ABD Major Lig'de New York City'nin New York Red Bulls'u 3-2 yendiği maçta David Villa hat-trick yaptı.

David Villa hat-trick yaptı - İZLE

Beşiktaş Lens'i transfer ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

1 Fatih Terim işsizlik maaşı alacak Türkiye Futbol Federasyonu görevine son verdiği Fatih Terim'e her ay 1 milyon 193 bin lira işsizlik maaşı ödeyecek.

2 N'Diaye Galatasaray'da Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Osmanlısporlu Badou N'Diaye ile anlaştı.

3 Erdoğan'dan Fenerbahçe soyunma odasına ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan Sturm Graz maçı sonrası Avrupa Ligi'nde tur atlayan sarı lacivertli ekibi soyunma odasında tebrik etti.

4 Lucescu Mehmet Özbek'in gönderilmesini istedi Mircea Lucescu, Galatasaray Yöneticisi Can Topsakal ile yaptığı görüşmede Florya'nın tek patronu olmak istediğini söyledi.

5 Burak Yılmaz'dan F.Bahçe'ye şike göndermesi Trabzonspor'a geri dönen Burak Yılmaz, "Bir kez daha şampiyonluk yaşamak istiyorum" diyerek F.Bahçe'ye göndermede bulundu.

6 Başakşehir'in muhtemel rakipleri Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş'a 3. torba müjdesi geldi. Başakşehir'i ise kurada zorlu rakipler bekliyor.

7 Beşiktaş ve Konya'ya seyircisiz oynama cezası Konyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yenerek kazandığı Süper Kupa mücadelesine karşılaşma sonrası yaşanan olaylar damga vurdu.

8 Neymar Paris Saint-Germain için imzayı attı Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

9 Lucescu'dan Emre Belözoğlu hamlesi A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yaşına rağmen ortaya koyduğu oyunla takdir toplayan Emre'yi aday kadroya çağırmayı planlıyor