Savcılıktan hakem Deniz Ateş Bitnel hakkında karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Telekom Arena Stadı'nda geçen yıl 21 Şubat'ta oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Bitnel hakkında yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Savcılığın kararında, Bitnel hakkında 'şike' ya da 'bahis' iddiasına ilişkin müştekinin soyut beyanları dışında herhangi bir delilinin olmadığı, televizyonda müsabakayı seyrederken gördüğü pozisyona hakemin verdiği kararın ardından bu sonuca varan müştekinin şikayette bulunduğu anlatıldı.

Kararda, hakem kararlarının isabet derecesinin, tecrübesi, bilgisi sabit kişilerce yapılan yorumlarda bile farklılık gösterebildiği değerlendirilerek, hakemlerce verilen her yanlış ya da kişinin bakış açısına göre değişen kararlar nedeniyle ''şike olduğu, başka suçu oluşturduğu'' yorumuna ulaşılmasının, birçok kurum ve kişiyi zan altında bırakacağı kaydedildi.

Gözlemcilerin de bu konuda herhangi bir rapor sunmadıklarına işaret edilen kararda, o anki görüş muhakemesinin, kararı verenin mesleki yeterliliğiyle alakalı olduğu, bu hususun da ceza hukuku alanına değil, spor disiplin hukuku alanına girdiği belirtildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Barosu avukatlarından Osman Erusta, Türk Telekom Arena Stadı'nda 21 Şubat 2016'da oynanan ve 4 kırmızı kartın çıktığı Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel hakkında ''şike'' ve ''bahis'' iddiasıyla suç duyurusu bulunmuştu.



Suç duyurusu dilekçesinde, hakem Bitnel hakkında 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şahıs oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet', 'sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet', 'görevi ihmal', 'görevi kötüye kullanma' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçlarından dava açılması talep edilmiş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.