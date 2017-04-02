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Dursun Özbek: Hakan FETÖ'cü olduğu için üyeliğini kaybetti

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Griezmann'ın golü video hakem tarafından iptal edildi

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Önüne çıkan her şeyden atlıyan adam

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1 Fenerbahçe Ospina ile prensipte anlaştı Volkan Demirel'in bu sezonki performansından memnun kalmayan Fenerbahçe yönetimi, Arsenal'in yedek kalecisi Ospina'yı transfer edecek.

2 Dursun Özbek: FETÖ temizliği yapan tek kulüp biziz Dursun Özbek, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin ardından, FETÖ temizliği yapan tek kulübün Galatasaray olduğunu söyledi.

3 Kluivert Van Persie'yi transfer ediyor PSG Futbol Direktörü Kluivert, Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen Van Persie'yi transfer listesine aldı.

4 Schalke-B.Dortmund maçında hakeme kırmızı kart gösterildi Schalke 04 ile B.Dortmund arasında oynanan ve bir hayli gerilimli geçen maçta, ev sahibi ekibin maskotu Erwin hakeme kırmızı kart gösterdi.

5 Advocaat: Volkan Şen umrumda değil Karabükspor maçında Volkan Şen'le yaşadığı gerilim hakkında konuşan Dick Advocaat, oyuncusunu sert bir dille eleştirdi.

6 Barcelona 12-0 yenince rakip futbolcular ağladı - İZLE Barcelona B takımının Eldense'yi 12-0 yendiği maçın ardından, rakip takım futbolcuları gözyaşlarını tutamadı.

7 Milli eskrimci İbrahim'den tarihi başarı Milli eskrimci İbrahim Ahmed Acar, geçtiğimiz ay Avrupa Şampiyonu olmasının ardından bu ay da Dünya Şampiyonu oldu tarih yazdı.

8 Karabük'te Volkan Şen'le Advocaat tartıştı Fenerbahçe'nin Karabükspor'u 1-0 yendiği maça Volkan Şen ile Advocaat tartışması damga vurdu.

9 F.Bahçe'ye 3 puanı Van Persie getirdi Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Karabükspor'u Van Persie'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.