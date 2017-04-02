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Schalke-B.Dortmund maçında hakeme kırmızı kart gösterildi

Schalke 04 ile B.Dortmund arasında oynanan ve bir hayli gerilimli geçen maçta, ev sahibi ekibin maskotu Erwin hakeme kırmızı kart gösterdi.

Schalke-B.Dortmund maçında hakeme kırmızı kart gösterildi
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Schalke ile Dortmund arasındaki 172. Ruhr derbisi, oldukça gergin geçti ve 1-1 sona erdi.

MAÇ GERGİN GEÇTİ

Veltins Arena'da oynanan mücadelede Aubameyang, 53. dakikada attığı golle Dortmund'u öne geçirdi.

Schalke, 77'de Kehrer ile skora eşitliği getirdi. Maçın son 13 dakikası oldukça gergin ve tartışmalı geçti.

Oyuncular saha içerisinde sürekli birbirleriyle tartışırken, maçın hakemi Felix Zwayer'in kararlarına hem oyuncular, hem de taraftarlar büyük tepkiler gösterdi.

MASKOTTAN HAKEME KIRMIZI KART

Bu tepkilerin üzerine maç sonunda Schalke 04'ün maskotu Erwin, hakem Zwayer'e maç sonunda kırmızı kartını gösterdi.

SALİH DURSUN VAKASI

Bu pozisyonda Türkiye'de akıllara Salih Dursun'un Galatasaray-Trabzonspor Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart gösterdiği pozisyonu getirdi.

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