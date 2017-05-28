Schumacher'in menajeri: Ne yazık ki hareket edemiyor

Michael Schumacher'in menajeri Sabine Kehm Alman basınına açıklamalar yaptı.

Uzun zamandır konuyla alakalı konuşmayan Kehm, 2013 yılında geçirdiği kayak kazasının ardından sağlık durumuyla ilgili bilgilere ulaşılamayan efsane pilotun durumuyla ilgili yapılan spekülasyonlara açıklık getirdi, yine net bilgiler vermese de konuşmasının satır aralarında ipuçları taşıması dikkat çekti.

HAREKET EDEMİYOR

Sabine Kehm, "Ne yazık ki son zamanlarda basında çıkan iddialara açıklık getirmek zorunda kaldık, Schumacher'in tekrar hareket edebildiği yönündeki iddianın doğru olmadığını belirttik. Bu tip spekülasyonlar sorumsuzluk. Çünkü hastalığının ciddiyeti göz önünde bulundurulduğunda, Schumacher'in durumundaki gizlilik çok önemli" dedi.

BOŞ YERE UMUTLANDIRIYORLAR

17 yıldır Schumacher'in menajerliğini yürüten Sabine Kehm şöyle devam etti: "Medyanın yaptığı baskı çok büyük. Biz zaten ciddi bir şey olduğunda bilgilendirme yapıyoruz. Ne yazık ki bu tip haberler yaptıklarında, olayla ilişkisi olan bir çok insanın boş yere umutlanmasına neden oluyorlar. Ben Schumacher'in bir gün tekrar aramıza döneceği umudumu koruyorum."

Sabine Kehm, Formula 1'in efsane pilotunun geçirdiği kayak kazasını haber aldığı anı da anlattı: "Ailemle birlikteydim. Noel kutlaması yapmıştık. Sonra bir Fransız gazeteci aradı. Michael Schumacher'in kaza geçirdiği duyduğunu söyledi, benden doğrulama istedi. Öğleden sonra artık durumun ciddi olduğunu öğrenmiştim. Ertesi sabah Grenoble'de kaldırıldığı hastanedeydim."