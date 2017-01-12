Seedorf Fernandao'yu istedi

Dick Advocaat'ın adının UEFA listesine bildirileceğini açıkladığı Fernandao için kulübe gelen 5 milyon euroluk teklifin reddedildiği öğrenildi.

Teklifin Seedorf'un teknik direktörlüğünü yaptığı Çin kulüplerinden Shenzhen'den geldiği aktarıldı.

ADVOCAAT ONAY VERMEDİ

Sarı lacivertli yönetimin teklifi reddetme sebebinin ise Advocaat'ın talebi doğrultusunda olduğu ifade edildi. Hollandalı teknik adamın Emenike (Kadro dışı) ve Van Persie'nin (fiziksel durumu) durumlarını göz önüne alarak bu transfere onay vermediği belirtildi.

Forvette alternatifsiz kalmak istemeyen tecrübeli teknik adamın Brezilyalı futbolcunun yükselen formunu da göz önünde bulundurarak yönetime 'satmayın' raporu verdiği ifade edildi. Fenerbahçe yönetiminin de astronomik bir rakam gelmemesi durumunda Fernandao'yu kadroda tutmaya devam edeceği öğrenildi.

MENAJERİ ÇİN'İ DOĞRULADI

Fernandao'nun menajeri Eduardo Uram oyuncusunun transferine yönelik çarpıcı mesajlar verdi.

Ajansspor'a konuşan Uram şu ifadeleri kullandı;

"Fenerbahçe teklifi yerinde buluyorsa, önerilen sözleşme koşulları bizim için de uygunsa, sorun yok, Fernandao Çin'de oynar. Hiçbir sorun olmaz. Ben zaten gelişmeleri Fenerbahçe'yle paylaşıyorum. Şimdiden kesin bir şey söyleyemeyiz. Türkiye'deki diğer büyük kulüplerden teklif almadık. Ne Beşiktaş'ın ne de Trabzonspor'un teklifi oldu. Fernandao mutlak biçimde Çin'e gidecek diye kural yok. Başka ülkelerden de opsiyonları var; ama tüm bunların dışında Fenerbahçe'de başarılı, kalırsa çok iyi bir ikinci yarı yapacağına inanıyorum."