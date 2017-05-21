Seedorf: Galatasaray'dan teklif almıştım

Bir dönem Real Madrid, Inter ve Milan gibi önemli kulüplerin formasını giyen efsanevi Hollandalı orta saha oyuncusu Clarence Seedorf, Roma Açık Tenis Turnuvası’nda yardım amaçlı düzenlenen bir etkinlik sonrası A Spor İtalya Muhabiri Dündar Keşaplı’nın sorularını yanıtladı.

İşte o röportajın bir kısmı:

G.SARAY BENİMLE İLGİLENDİ

''Bana göre, Türk futbolu son dönemde çok iyi bir konuma geldi. Geçmişte benimle ilgilenen takımlar oldu. Bunlar arasında Galatasaray ve daha farklı kulüpler de oldu. Ama net bir sonuca varılamadı. Tabi, somut bir teklif gelmesi durumunda bunu değerlendiririm. Türkiye’de gönüllü şekilde seve seve çalışmak isterim. Bana göre Türk futbol çok iyi seviyededir.''

Galatasaray’dan teklif aldığın doğru mu?

''Evet, geçmiş dönemde ilglendiklerini biliyorum ama resmi bir teklif sunulmadı. Sadece Galatasaray değil, başka önemli kulüpten gelecek somut bir teklif olursa bunu ciddi şekilde değerlendiririm.''