Seedorf: Galatasaray'ı reddetmem hataydı

Futbolun oskarı olarak değerlendirilen, daha önce Ballon Dor FIFA olarak anılan "The Best"in ödül töreni muhteşem geçti.

HATA YAPMIŞIM

Galatasaray'dan teklif alan ancak bunu kabul etmeyip Çin'in FC Shenzen takımına giden teknik direktör Clarence Seedorf da hata yaptığını söyledi. Hollandalı teknik adam, "Hata yapmışım. Şu an için tekrar teklif olursa kabul ederim" diye konuşan Seedorf'un, Riekerink konusundaki yorumu ise oldukça çarpıcıydı.

HOLLANDALI ANCAK TANIMIYORUM

"Galatasaray'ın başındaki teknik direktör de Hollandalı ama tanımıyorum. Çünkü pek kariyeri yoktu." Geçen yıla göre daha az konuğun yer aldığı geceye 100 seçkin isim davet edilirken, kırmızı halı yerine yeşil halıdan geçildi ve konuklar bu şekilde salona girdi.

