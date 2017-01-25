Şehit Fethi Sekin anısına enduro yarışı yapılacak

İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Şehit Fethi Sekin anısına Urla ilçesinde düzenlenecek enduro yarışının geliri, Sekin'in çocuklarının eğitimi için harcanacak.

SPONSORLUK VE ORGANİZASYON GELİRLERİ BAĞIŞLANACAK

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin anısına Urla Kaymakamlığı ve Urla Belediyesi’nin destekleriyle 4-5 Şubat'ta Şehit Fethi Sekin Enduro Yarışı'nın düzenleneceği bildirildi. Urla meydanında 4 Şubat Cumartesi günü başlayacak yarışta sporcuların enduro ve atv sınıflarında mücadele edeceği belirtildi. Yarıştan edilecek sponsorluk ve organizasyon gelirlerinin Sekin’in emaneti çocuklarının eğitimine harcanacağı kaydedildi.