Şekip Mosturoğlu: Fikret Orman'ın özrünü kabul ediyoruz

Derbide yaşananlara ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın özür dilemesi hakkında konuşan Fenerbahçe Yöneticisi Şekip Mosturoğlu şunları söyledi;

'VAN PERSİE GÖRÜNTÜDEN CEZA VERİLEMEZ'

"Fikret Orman'ın özrünü ben kabul ediyorum. Ama camiam, taraftarlar ve Hasan Çetinkaya kabul eder mi bilemiyorum. Robin Van Persie görüntüden sevk edildi. Eğer hakem saha içinde Van Persie'nin hareketini görseydi sarıdan fazlası çıkmazdı. Robin Van Persie'nin hareketi için 100 hukukçu getirin, sportmenliğe aykırı hareket der. Görüntüden sevk yapılmaz. Robin Van Persie ile hakem arasında 3 metre var. Dil çıkarıyorsa neden orta hakemi uyarmıyor? Van Persie'nin sevk maddesi 41 değil, 36 olmalıydı. Van Persie görüntüden ceza almaz. Eğer FIFA kuralları uygulanacaksa bu görüntülerden Van Persie'ye ceza verilemez.''

'FİKRET BEYİN ÖZRÜNÜ KABUL EDİYORUZ'

''Fikret beyin özrü bir erdemdir. Aziz Yıldırım Başkanla da konuştum. Biz yönetim olarak bu özrü kabul ediyoruz.''

'BEN DE ÖZÜR DİLİYORUM'

"Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fikret Orman’ın özrünü yönetim kurulu adına kabul ettiklerini belirterek, "Bizim de hatalarımız var. Sayın Fikret Orman gibi ben de bunu kabul ediyorum. Ben de hata yaptıysam özür dilerim"



'ŞENOL GÜNEŞ'E BU HAREKETLER YAKIŞIYOR MU?'

''Şenol Güneş sadece Simon Kajer'e yaptığı hareketle sevk edildiyse bence ağır olmuş. Yardımcısı Tamer Tuna'ya yaptığı daha ağır. Şenol hocanın kendi yardımcısına yaptığı hareket sportmenliğe aykırı değil mi? Yardımcısı diye tekme tokat dövebilir mi? Bu hareketler yakışıyor mu?''