Şekip Mosturoğlu: Hani Fenerbahçe küme düşecekti

FB TV'de açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Hukuk İşleri ve Dış İlişkiler Sorumlusu Şekip Mosturoğlu, "Sanıyorum Yargıtay 6-8 aylık süreçte son kararı verecektir. Yargıtay kararı açıklandıktan sonra bizim de atacağımız adımlar olacak. Taraftarımız ilk günden bu yana bizim haklı olduğumuza inanıyordu. Fenerbahçeli olup da UEFA'dan CAS'tan ceza almamız için lobi yapanları da tarih yazacak. İsmen hepsini biliyoruz." dedi.

Atılan adımın çok önemli olduğunu söyleyen Şekip Mosturoğlu, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nden çıkacak kararın da olumlu olacağını ümit ettiklerini ifade etti.

HANİ F.BAHÇE KÜME DÜŞECEKTİ?

Şike süreci boyunca savunmada olduklarını söyleyen Şekip Mosturoğlu, "Infantino hani Türkiye'ye gelmişti. Fenerbahçe'yi küme düşürecekti. Ne oldu bunları yazanlara? Neredesiniz? Bugüne kadar Fenerbahçe hep savunmadaydı. Bundan sonra bizim de aktif olduğumuz süreçler olacak. Trabzonspor'un hukuki mecralardaki arayışına bir şey söyleme hakkımız yok. Onlar da kendilerince hak arayışı içindeler. Futbolda FETÖ daha temizlenmedi. Devletin öncelik listesi var herhalde. O bittikten sonra futbola da sıra gelecek. Son 6 yılda Fenerbahçe'nin çektiği eziyetlerin hesabının verilmemesi mümkün değil." dedi.