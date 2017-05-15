Şekip Mosturoğlu UEFA ile olan görüşmeyi anlattı

UEFA ile yapılan görüşmenin ardından Şekip Mosturoğlu kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"MUAZZAM BİR GÖRÜŞME OLDU"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşmesinin detaylarını Hukuk İşleri ve Dış İlişkilerden sorumlu asbaşkanlardan Şekip Mosturoğlu kulüp televizyonuna anlattı.

Toplantının daha önce planlandığını kaydeden Şekip Mosturoğlu, "Bir ay önce randevu alınmıştı. Bir bölümü bizi bir bölümü Türk futbolunu ilgilendiren konular görüşüldü. Kendi düşüncelerimizi anlattık. Muazzam denilebilecek bir toplantı oldu." dedi.

"UEFA'nın yeni yönetiminin kulüp bazlı olduğunu anladık." diyen Mosturoğlu, "Daha önce doğrudan diyaloglar çok karşılaşan bir durum değildi. Beklenti ve problemleri aktardılar. Onlara da seçilmelerinden dolayı hayırlı olsun dileklerimizi bildirdik. Muazzam bir toplantı oldu." ifadelerini kullandı.

Somut olarak bir müjde veremeyeceklerini kaydeden Şekip Mosturoğlu, "Kulübümüzün 5-6 yıldır blokajda olan 2.1 milyon euro parası vardı. Ceferin, bunun hemen ödenmesi talimatını verdi. İnşallah olumlu sonuçlarını önümüzdeki günlerde göreceğiz." diye konuştu.