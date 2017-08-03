Selçuk ile Burak Trabzon'da buluşuyor

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'daki kamp ile sürdüren Galatasaray'da transfer gündemden düşmüyor.

Sofiane Feghouli ile Fernando transferleri konusunda anlaşma sağlayan ve iki futbolcunun kulüpleriyle olan son pürüzlerini giderip sözleşme imzalamasını bekleyen Galatasaray'da gözler Selçuk İnan'a çevrildi.

Östersunds ile oynanan Avrupa Ligi maçı sırasında taraftarların tepkisiyle karşılaşan ve mücadele sonrası başkan Dursun Özbek ile görüşen Selçuk İnan ayrılık sinyali vermişti.

GİTMEK İSTİYORSAN AYRILABİLİRSİN

Taraftarların daha fazla takımı ve kendisini yıpratmaması için "Gerekeni yapıp, ayrılabilirim" diyen Selçuk'u o anda başkan Özbek'in sakinleştirmiş ve birlikte devam edeceklerini söylemişti.

Ancak bir kaç gün sonra Başkan Özbek'in Selçuk İnan'a "Gitmek istiyorsan, gidebilirsin" dediği öğrenildi.

BURAK'LA YENİDEN BULUŞACAKLAR

Bunun üzerine Galatasaray'dan ayrılmayı gündemine alan Selçuk'un Trabzonspor'u istediği belirtildi.

Dün Burak'la anlaşan bordo-mavililer, Selçuk İnan'ı da kadroya katarak efsane ikiliyi yeniden Trabzon'da buluşturmayı planlıyor.