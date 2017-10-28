Selçuk İnan ilk kez 11'de başlayacak

Fenerbahçe derbisinde alınan beraberliğe rağmen ezeli rakipleriyle 8 puanlık farkı koruyan Galatasaray, zorlu Trabzon deplasmanını kayıpsız geçip yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

TUDOR KAFASINDAKİ 11'İ NETLEŞTİRDİ

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, hafta boyunca gerçekleşen idmanlarda oyuncularından derbiyi unutarak bu maça odaklanmalarını isteyen teknik direktör İgor Tudor, kafasındaki ilk 11’i belirledi.

Derbide ikinci sarıdan kırmızı kart gören Younes Belhanda’nın yerine oynatacağı isim konusunda Selçuk İnan ve Rodrigues arasında gelgitler yaşayan Hırvat teknik adam son kararını “tecrübe”den yana kullandı.

BU SEZON İLK KEZ 11'DE BAŞLAYACAK

Konya deplasmanında sakatlanan Rodrigues’in yerine girdikten sonra Kaptan’ın gösterdiği performansı beğenen Tudor, idmanlarda da oldukça istekli olan Selçuk’u, Trabzon’da bu sezon ilk kez 11’de sahaya süreceği öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta oynanan F.Bahçe derbisinde sakatlıktan dönen Tolga Ciğerci’yi 11’de görevlendiren genç hocanın, Selçuk’u sonradan oyuna dahil etmeyi düşündüğü, ancak Serdar Aziz’in maçın başındaki sakatlığı ve Belhanda’nın kızarmasıyla hesaplarının altüst olduğu bildirildi.