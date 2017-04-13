Selçuk İnan kayınpederini kaybetti

Selçuk İnan'ın acı günü...

Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli futbolcusu, kayınpederi Mehmet Selami Kardaş'ı kaybetti.

Kardaş'ın cenazesi, Zincirlikuyu Cami’nde bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray Kulübü, futbol takımı kaptanı Selçuk İnan’ın kayınpederi Mehmet Selami Kardaş’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, “Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan’ın kayınpederi Doç. Dr. Mehmet Selami Kardaş’ın vefat haberini üzüntüyle almış bulunmaktayız. Kaptanımız Selçuk ve eşi Cemre başta olmak üzere merhumun ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.” denildi. Konuyla ilgili TFF, resmi siteden başsağlığı mesajı yayınladı.