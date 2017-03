Selçuk İnan: Taraftarlık kavga edip küfür etmek değildir

Kazanmaları gereken bir maçtan 3 puan aldıklarını belirten Selçuk, "Son iki haftadır son dakikada attığımız gollerle maçı kazanmasını bildik. Bu konuda arkadaşlarımı tebrik ederim. Önemli 6 puan kazandık. Yavaş yavaş yukarılara doğru tırmanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLIK BU DEĞİL"

Selçuk İnan, "Benim için maçtan daha önemli bir konu var" diyerek, Türk futbolunda son haftalarda saha içi ve dışında yaşanan şiddet olayları hakkında şunları söyledi:

"Profesyonel oyuncular adına bir şeyler söylemek istiyorum. Bütün televizyon programlarından, yorumculardan ve sizlerden bir ricam olacak. Sizin de bildiğiniz gibi kötü olaylar yaşandı. Ülkemizdeki futbolun ilerleyişi açısından. Gerçekten televizyon programları herkesi ilgilendiriyor, buna babam da dahil. Bir olay yaşadığından babam belki de benden çok size inanıyor. Kötü oynadığımızda bizi saygı çerçevesinde eleştirebilirsiniz. Saldırıya uğrayan arkadaşlarımız oldu. Bu hiç hoş bir olay değil. Bütün futbolcu arkadaşlarım adına, Galatasaray'ın kaptanı olarak konuşuyorum. Taraftarlık kavga edip, küfür etmek ve saldırmak değildir. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Golü attım bugün, kendim için değil, taraftarlar, annem, babam için sevindim. Bu duygu patlaması onun içindi. Biz kimseyi üzmek istemiyoruz. Futbolculuk güzel bir iş. Herkese kapısı açık. Ben istiyorum ki insanlar futboldan zevk alsın."

Sahaya da bu olaylara yönelik bir pankartla çıktıklarını hatırlatan Selçuk, "Galip geldiğimiz için bugün bu açıklamayı yapmıyorum. Alt liglerde de böyle olaylar oluyor. Onlar sesini duyuramıyor. Onlar adına bir şey söylemek istiyorum. Bıçaklı saldırılara uğruyorlar. Ben hayatımda kimseye küfür etmedim. Hiç kimse başarısız olmak istemez. Biz buraya seçildik, geldik. Belki de benim kadar eleştiren olmadı, tepki de gördüm. Buradaki seslenişim onlara değil. Hatamız olduysa affola. Benim söylediğim şeyler, futbolumuzun daha ileriye gitmesi için olan şeyler" dedi.

RODRİGUES'İN AÇIKLAMALARI

Hollandalı futbolcu Gary Rodrigues de son dakikada da olsa 3 puanı almanın kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Rodrigues, genel olarak maçta iyi oynadıklarını dile getirerek, "Önemli olan bugün 3 puanı almaktı. Taraftarımızın önünde oynadığımız maçta kesinlikle galip gelmek istiyorduk. O yüzden çok mutluyum. Tabii ki ben bir kanat oyuncusuyum ama önemli olan fedakarlık yapmak ve hoca benden nerede oynamam istiyorsa o bölgede elimden geldiği kadar iyi oynamaya çalışmak" dedi.

Hollandalı futbolcu, Galatasaray'da sakat oyuncuların sayısının fazla olmasını teknik direktör Igor Tudor'un antrenman sistemine bağlamanın anlamsız olduğunu vurgulayarak, "Tudor disiplinli bir hoca, iyi çalışmayı ve çalıştırmayı seven bir hoca. Sakatlıklar her zaman olabiliyor, futbolun bir parçası. Her hafta daha iyi olacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı futbolcu iki haftadır son dakikada atılan gollerle ilgili olarak, "Bu tamamen mantalite ve takım ruhu ile alakalı. Son dakikaya kadar maçı bırakmayan bir Galatasaray var. İkinci yarı istediğimi performansı göstermemize rağmen son dakikaya kadar golü arayan bir Galatasaray vardı. Son saniyede bunun meyvesini aldık" şeklinde konuştu.