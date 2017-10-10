Selçuk İnan Tudor'un gözüne girdi

Süper Lig lideri Galatasaray'da gözler Atiker Konyaspor maçına çevrildi. Milli maç arasında oyuncularının performansını yakından takip eden teknik direktör Igor Tudor, özellikle Selçuk İnan'ın Finlandiya karşısındaki mücadelesinden dolayı tecrübeli oyuncuyu tebrik etti.

SELÇUK ŞANS BULACAK

Selçuk'un sezon içinde mutlaka şans bulacağını dile getiren Tudor, diğer futbolcularının da istatistiklerini inceledi. Konyaspor maçına odaklanan sarı kırmızılılarda Serdar Aziz'in mücadelede sahada olabileceği ifade edildi. Milli takımın son antrenmanında tendonunda ağrı hissettiği için takımdan ayrı çalışan ve maç kadrosunda yer almayan deneyimli stoperin Konyaspor maçında oynamasına herhangi bir engel yok.

Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Igor Tudor, oyuncularını Konyaspor maçına motive edip, Fenerbahçe derbisi öncesi puan kaybı yaşamak istemediğini ifade ediyor.