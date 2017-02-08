Selçuk İnan'dan iyi haber geldi

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Bir kelime bir anı İlhan Cavcav

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Dilmen: Beşiktaş Trabzon'a Olcay+1 milyon Euro vermiş

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Rakibinin tekmesinden Matrix gibi sıyrılan dövüşçü

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1 Ben Hatira: İdolüm Tayyip Erdoğan Almanya'da terörist iftirası atılarak kulüpten kovulan Müslüman futbolcu Ben Hatira, Tayyip Erdoğan ile tanışmayı çok istediğini söyledi.

2 En çok kazanan sporcular Forbes dergisi maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, geçen yılın en çok kazanan sporcularını açıkladı.

3 Fenerbahçe'den Advocaat'a teklif Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın Advocaat'a 1 yıllık daha teklif yaptığını, Hollandalı hocanın düşünmek için süre istediğini söyledi.

4 Türk bayrağı açtı ömür boyu men edildi Leeds United maçında Türk bayrağı açan taraftara ömür boyu men cezası verildi.

5 Van Persie: Taytımı düzeltiyordum Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin olay adamı Van Persie, elini şortunun içine taytını düzeltmek için soktuğunu söyledi.

6 Tosic: Van Persie eşime küfretti Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Tosic, Van Persie ile aralarında geçen gerginliğin nedenini arkadaşlarına anlattı.

7 Atiba'yı Beckham Kuralı ile alacaklar Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba, 'Beckham Kuralı' ile Amerika'ya transfer olabilir.

8 Tolga'dan F.Bahçelilere: Şikeciler Tolga Zengin'in olaylı derbinin ardından soyunma odası koridorunda Fenerbahçeli futbolculara ''şikeciler'' dediği ortaya çıktı.

9 Mehmet Topal'dan Caner'e: Biz arkadaş değil miyiz Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayların ardından Mehmet Topal, Caner Erkin'i arayarak yaşananlar hakkında konuştu.