Selçuk İnan'dan taraftara: Canları sağolsun

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'nin 8. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların bu galibiyetinde önemli pay sahibi olanlardan biri de kaptan Selçuk İnan..

ULTRASLAN'LA ARASI AÇILMIŞTI

Son dönemlerde kötü futbolu nedeniyle eleştirilerin odağı olan Selçuk İnan hakkında, Galatasaray'ın taraftar grubu 'ultrAslan' deneyimli futbolcunun takımdan ayrılması gerektiğini savunan bir yazı yayımlamıştı.

Selçuk, Konyaspor maçı sonrasında bu tepkilere yanıt verdi.

"CANLARI SAĞOLSUN"

2 hafta önce ultrAslan taraftar grubunun kendisiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamanın sorulması üzerine kaptan Selçuk, "Açıklamayla ilgili söylenecek bir şey yok canları sağolsun. Hepimiz Galatasaray'ın iyiliğni istiyoruz. Her zaman söylüyorum tarafarımız bizim için iyi bir itici güç. Bizler sahaya çıkınca onları sevindirmek için, şampiyon Olmak içn mücadele ediyoruz. Belki son milli maçta da oynadığım için performansımın arttığı söylenebilir. Ne kadar süre alırsam elimden geleni yapacağım." cevabını verdi.

KAPTANLIK BANDINI ALMADI

Öte yandan oyuna girdikten sonra Muslera'dan kaptanlık pazubandını alan Selçuk'a tepki gelmişti. Tecrübeli futbolcu bu hafta ise oyuna dahil olduktan sonra kaptanlık bandını Muslera'dan almadı.