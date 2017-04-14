Sabri Selçuk'u acı gününde yalnız bırakmadı

Galatasaray’da iki futbolcu arasındaki küslük artık ayyuka çıkarken Sabri Sarıoğlu, kötü gününde de takım arkadaşının acısını paylaşmayı unutmadı.
BÜTÜN TAKIM CENAZEDEYDİ
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Selçuk İnan’ın kayınpederi Mehmet Selami Kardaş’ın cenaze törenine Galatasaraylı futbolcular katılarak takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.
Sneijder, Bruma, Chedjou, Carole dahil yabancı futbolcular da kaptanlarının acısını paylaşmak adına Zincirlikuyu Camii’ndeki cenaze törenine katıldı.
SABRİ SON ANDA GELDİ
Fakat, Sabri Sarıoğlu, Selçuk İnan’ın düğününde olduğu gibi acı gününde de yanında olmayacak diyenler yanıldı. G.Saraylı futbolcuların katıldığı cenaze törenine Sabri Sarıoğlu son anda geldi.
İki futbolcu kaptanlık bandı yüzünden tartışmış ve araları bozulmuştu.
BİRÇOK İSİM DE KATILDI
Cenaze törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özbek, Futbol Direktörü Cenk Ergün, sarı kırmızılı kulübün eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve spor dünyasının önemli isimleri katıldı.