Selçuk İnan'ın menajerinden Trabzonspor açıklaması

Trabzonspor'un gündemine geldiği iddia edilen Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan için menajeri Batur Altıparmak'tan açıklama geldi.

TRABZON'A GİDECEĞİ SÖYLENMİŞTİ

Galatasaray'da uzun süredir oynadığı futbol ile tartışmaların odağında olan Selçuk İnan için son dönemde Trabzonspor iddiası ortaya atılmış ve Selçuk İnan'la, Manisa'da beraber çalışan, daha sonra bu oyuncuyu Trabzonspor'a aldıran ve milli takıma kadar yükselmesinde büyük pay sahibi olan Ersun Yanal bir kez daha eski öğrencisiyle çalışmak istediğini iddia edilmişti.

BÖYLE BİR GÖRÜŞME OLMADI

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Batur Altıparmak, "Selçuk Trabzonspor'un gündemine hiç gelmedi. Böyle bir görüşmemiz olmadı" diyerek iddiaları yalanladı.

Deneyimli orta saha geçen sene çıktığı 36 mücadelede 6 gol atıp 3'de asist yapma başarısı göstermişti. Öte yandan Trabzonspor'a transfer olması beklenen Burak ile Selçuk'un dostluğu tüm Türkiye tarafından biliniyor.