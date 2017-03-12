Selçuk Şahin: Galatasaray'a gol atmayı seviyorum

Galatasaray, dün akşam TT Arena'da Gençlerbirliği'ni Selçuk İnan'ın 90'da attığı frikik golüyle 3-2 mağlup etti.

Ankara temsilcisinin gollerinden birini tecrübeli oyuncu Selçuk Şahin attı. Eski Fenerbahçeli Şahin, maçtan sonra sarı-kırmızılıları kzıdıracak açıklamalarda bulundu.

G.SARAY'A GOL ATMAYI SEVERİM

Galatasaray maçlarında gol atmayı sevdiğini söyleyen tecrüneli oyuncu "Keyifli bir maç oldu. İyi oynayarak puan almaya gelmiştik. İyi başladık, zaman zaman Galatasaray'a karşı bocaladık. Hem ilk yarı hem de ikinci yarı sonunda gol yedik, telafi edemedik. İkinci yarı oynadığımız oyundan memnunuz. Penaltıda topu ben istedim. Ligde golüm yoktu ayrıca Galatasaray maçlarında gol atmayı severim, 2. penaltıyı Serdar'dan ben istedim. Galatasaray maçlarında gol atmayı seven bir oyuncu olduğum için atmak istedim. Vurdum gol oldu ama neticede bir işe yaramadı." şeklinde konuştu.