Selçuk'tan Sabri'ye trip

Galatasaray'da Selçuk İnan ile Sabri Sarıoğlu arasındaki küskünlük yıllar geçmesine rağmen devam ediyor...

KAPTANLIK KAVGASI

Hatırlanacağı gibi Prandelli döneminde kadro dışı bırakılan kaptan Sabri Sarıoğlu, Abdurrahim Albayrak'ın kendisini affetmesinin ardından yeniden takıma dönmüş ancak kaptanlık pazubandını Selçuk İnan'a kaptırmıştı.

NİHAK TÖRENİNE KATILMAMIŞTI

O tarihten bu yana ikilinin arasında soğuk rüzgarlar estiği belirtilmiş, hatta Sarbi, 2015 yılında dünyaevine giren Selçuk İnan'ın nikah törenine katılmamıştı.

ELİNİ SIKMADI

Son olarak ise Selçuk, TT Arena'da oynanan ve Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren derbide oyundan alındıktan sonra herkesin elini sıkıp Sabri'yi es geçrek aralarının kötü olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

İşte o anlar: