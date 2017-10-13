Semih Erden: Sanki yeni başlamış gibiyim

Geçen sezon Darüşşafaka Basketbol'da ağır bir sakatlık yaşayan ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalan Semih Erden, bireysel olarak çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kulüplerin transfer tekliflerini değerlendiriyor.

"SANKİ YENİ BAŞLAMIŞ GİBİYİM"

Yaşadığı uzun sakatlığa rağmen tek başına çalışarak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli takımın kadrosuna girmeyi başaran ve ortaya koyduğu performansla dikkati çeken Semih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kariyerimin en güzel dönemlerinden birindeyim. 5-6 sene daha oynayabilirim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Basketbolu uzun yıllardır oynuyorum ama sanki yeni başlamış gibiyim." diye konuştu.

Milli takımda forma giyerken yeni başlayan bir oyuncunun duygularını hissettiğini vurgulayan Semih, "Transfer olacağım takımda da bunu yaşayacağım. Benim için her sene bir sınav. Bu sezon da bir şeyleri ispatlama sezonum. Milli takımda başladım, imza atacağım takımda da ispatlayacağım şeyler olacak." ifadelerini kullandı.