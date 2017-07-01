Semih Kaya genç futbolcuları traş etti

Yeni sezon çalışmalarına erken başlayan sarı-kırmızılılar, geleneksel Slovakya kampına gitti.

GENÇLER SAÇLARI KAZITTI

Genç oyuncuların da katıldığı kampta geleneksel saç kazıtma kültürü es geçilmedi.

Bu sezon öncesi sarı-kırmızılılarda ilk kez yurt dışı kampına katılan Abdussamed Karnuçu, Recep Gül, Yunus Akgün ve Ozan Kabak'ın saçları yine altyapıdan yetişen Semih Kaya tarafından kesildi.

Galatasaray'da yurt dışı kampına katılan altyapı oyuncularının saçlarının kesilmesi ritüeli 2000'lerin başından bu yana devam ediyor.