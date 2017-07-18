Semih Kaya ilk idmanına çıktı

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı takımda iyi bir performans gösteremeyen Semih Kaya, taraftarın eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Çekya ekiplerinden Sparta Prag'ın a Semih'e talip olması Galatasaraylı yöneticiler tarafından olumlu karşılandı ve oyuncu Prag'a transfer oldu.
İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
Milli oyuncu Semih Kaya, yeni takımı Sparta Prag ile ilk idmanına çıktı.
2 milyon euro artı bonuslar karşılığında Galatasaray'dan Çekya ekibi Sparta Prag'a transfer olan milli futbolcu, yeni takımının kampına katıldı.