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Semih Kaya ilk idmanına çıktı

Galatasaray'dan Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

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Semih Kaya ilk idmanına çıktı

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı takımda iyi bir performans gösteremeyen Semih Kaya, taraftarın eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Çekya ekiplerinden Sparta Prag'ın a Semih'e talip olması Galatasaraylı yöneticiler tarafından olumlu karşılandı ve oyuncu Prag'a transfer oldu.

İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Milli oyuncu Semih Kaya, yeni takımı Sparta Prag ile ilk idmanına çıktı.

2 milyon euro artı bonuslar karşılığında Galatasaray'dan Çekya ekibi Sparta Prag'a transfer olan milli futbolcu, yeni takımının kampına katıldı.

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