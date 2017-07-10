Semih Kaya: Zorla Galatasaray'da kalmam

Beklenen transfer gerçekleşti ve Galatasaraylı Semih Kaya, Sparta Prag ile anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılı futbolcu bugün kamptan ayrılarak yeni takımının yolunu tutacak. Çek kulübüyle yapılan görüşmeler sonrasında Semih’in bonservisi için Galatasaray’ın kasasına 2 milyon euro girecek, bonuslarla bu daha da yükselebilecek.

"ZORLA KALMAM"

28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpten 1.8 milyon euro alırken, Sparta Prag’ın vereceği 1.5 milyon euroya razı oldu. Bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen Galatasaray’dan alacağı paranın daha azına transfer olan Semih’in ise kendince sebepleri vardı.

Sarı-kırmızılı futbolcunun son dönemde taraftarın kendisine ve ailesine yönelik tepkilerden dolayı çok rahatsız olduğu, ayrılık kararında bunun önemli bir rol oynadığı bildirildi.

Semih Kaya, Sparta Prag’a transferiyle ilgili olarak yaptığı konuşmada da hedefinde bazı isimler vardı.

"Beni başkalarına benzetmesinler” diyerek sözlerine başlayan oyuncunun, “Ben zorla kalmak için uğraşmam. Giderken de Galatasaray’ın menfaatlerine göre hareket ederim" diye konuştuğu ifade edildi.