Semih Kaya'dan Sparta Prag'a 3 yıllık imza

Semih Kaya resmen Sparta Prag'da. Galatasaray'dan ayrılan defans oyuncusu Çekya ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sparta Prag, transferi resmi twitter hesabından duyurdu.

GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcularımızdan Semih Kaya'nın transferi konusunda AC Sparta Praha (Sparta Praha) kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Sparta Praha kulübü Şirketimize 2.000.000 Euro net transfer bedeli ödeyecektir.

Buna ek olarak Sparta Praha kulübünün ödeyeceği bonuslar aşağıdaki gibidir:

-Sparta Praha kulübü oyuncunun 2019-2020 sezonları sonuna kadar süren sözleşmesi boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazanacağı her bir dönem için 350.000 Euro net

-Sparta Praha kulübü oyuncunun 2019-2020 sezonları sonuna kadar süren sözleşmesi boyunca UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazanacağı her bir dönem için 100.000 Euro net ödenecektir.

Ayrıca, Sparta Praha kulübü oyuncuyu başka bir kulübe transfer etmesi halinde Şirketimize satış karının %15'ini ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."