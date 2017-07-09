Semih Kaya Sparta Prag'a gidiyor

Sezon bitiminden itibaren birçok isimle yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, altyapıdan yetişen Semih Kaya'yı Çekya ekiplerinden Sparta Prag'a yolluyor.

2 MİLYON EURO KAZANACAK

Yüsek bonservis bedelleri ödeyerek transferler gerçekleştiren sarı-kırmızılı yönetim, takımda bulunan 5 stoper oyuncusundan biri olan Semih'i elden çıkararak, biraz nefes almak istiyor. Galatasaray Yönetimi bu doğrultuda hareket ederek Sparta Prag'la Semih Kaya için 2 milyon euroya anlaştı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GİDECEK

S.Prag'da Teknik Direktör Andrea Stramaccioni'nin Inter'i çalıştırdığı dönemde de istediği Semih'in önümüzdeki günlerde yeni takımına katılması bekleniyor. Semih, Prag'a kesin katılması halinde eski Fenerbahçeli Kadlec, Kasımpaşalı Herolind Shala, Trabzonsporlu Janko ve efsane Tomas Rosicky ile takım arkadaşı olacak.

Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı takımda 20 lig, 7 de kupa maçında oynayan Semih Kaya 2 gol atıp 2 sarı kart gördü.